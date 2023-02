Vlaams Parlement erkent hongersnood in Oekraïne als genocide, maar zonder steun van PVDA: “Keer op keer vallen de maskers af”

Het Vlaams Parlement heeft woensdag de Holodomor in de jaren dertig van vorige eeuw erkend als genocide. PVDA onthield zich bij de stemming, tot grote woede bij de andere partijen als gevolg. “Keer op keer vallen de maskers van VB en PVDA af als het gaat over mensenrechten”, aldus co-voorzitter van Groen Jeremie Vaneeckhout.

De Holodomor was de “uitroeiing door hongersnood” in Oekraïne, dat toen nog deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Hij bereikte zijn verschrikkelijkste fase in de winter van 1932-33, toen Stalin de plak zwaaide in Moskou. De ramp kostte het leven aan naar schatting tussen 3,5 miljoen en 7 miljoen slachtoffers, en is daarmee een van de grootste tragedies van de twintigste eeuw.

Lees ook PREMIUM Hoe Stalin de Oekraïners dwong tot kannibalisme en Poetin dat nu weer dreigt te doen

Aanleiding was de brutale collectivisatie van de landbouw, die kaderde in Stalins vijfjarenplan en waartegen de boeren in Oekraïne zich verzetten. Volgens de resolutie was de massale hongersnood een doelbewuste poging om de opstandige bevolking in deze regio's de mond te snoeren en hen te laten gehoorzamen aan de centrale autoriteiten.

De meerderheidspartijen van het Vlaams Parlement erkennen die gebeurtenis nu als genocide. Met de resolutie willen de initiatiefnemers ook de soevereiniteit van Oekraïne nogmaals bevestigen en onderstrepen. "Oekraïne heeft het historische recht op een soeverein bestaan, los van Russische inmenging. Oekraïners hebben het recht hun eigen toekomst te bepalen", schrijven indieners Sofie Joosen (N-VA), Orry Van de Wauwer (CD&V) en Bart Tommelein (Open VLD).

“Onbegrijpelijk. Onverdedigbaar”

PVDA onthield zich, net als bij een gelijkaardige stemming in de commissie. "De kwalificatie van de Holomodor als genocide onder het Genocideverdrag is betwistbaar, klonk het bij de experten in de hoorzitting in het Vlaams parlement", brengt fractieleider Jos D'Haese aan. “Het parlement heeft vier internationale experten advies gevraagd, geen enkele daarvan pleit voor een erkenning als genocide. Met deze resolutie wil men dus een historische discussie politiek beslissen. Daar onthouden wij ons van.”

Hun standpunt kon niet op begrip rekenen bij de andere partijen. “PVDA krijgt kritiek op moorddadige communistische Sovjetregime niet over de lippen”, tweet Orry Van de Wauwer (CD&V). “Schrijnend genoeg verbaast dit niet meer. Helemaal in lijn met eerder stemgedrag over Russische inval in Oekraïne”. “Onbegrijpelijk. Onverdedigbaar”, reageert Jeremie Vaneeckhout (Groen). “Keer op keer vallen de maskers van VB en PVDA af als het gaat over mensenrechten."