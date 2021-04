Vlaams Parlement buigt zich maandag over langdurige afwezigheid El Kaouakibi

Cafésport dringt scholen binnen: “Darts is inclusief en leerrijk”

20 april Het decennialang als cafésport gedoodverfde vogelpikken of darts verhuisde door toedoen van de lockdown en het internationale succes van Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh van het café naar de garage en de woonkamer en verovert nu ook de school. In het Sint-Aloysiuscollege in Menen ploffen de pijltjes voorlopig enkel tijdens de middagpauze in het bord, volgend schooljaar zal darts deel uitmaken van de lessen lichamelijke opvoeding. “Maar darts kan ook in de lessen fysica en in taalvakken geïntegreerd worden.”