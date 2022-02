Vlaams Netwerk tegen Armoede stelt noodplan voor in strijd tegen stijgende huurprijzen

In de tweede helft van 2021 klom de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen voor het eerst boven 800 euro, blijkt uit de CIB-Huurbarometer. “Huurders met een laag inkomen voelen deze crisis het hardst, want net in het goedkoopste marktsegment is de krapte het grootst”, aldus het Vlaams Netwerk tegen Armoede, dat benadrukt dat een noodplan noodzakelijk is om onder meer de wachtlijst van 170.000 gezinnen voor een sociale woning in te korten.