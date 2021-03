Vlaams minister Wouter Beke: "Geen noodzaak voor adoptiepauze in Vlaanderen"

Christophe en Koen, de gezichten achter het vernieti­gen­de rapport over adoptiepro­ce­du­re: “13 jaar wachten op kindje is onmense­lijk”

2 februari De Vlaamse ombudsdienst pakte vorige week uit met een vernietigend rapport over de adoptieprocedure in ons land. Dat kwam er na een klacht van Christophe (36) en zijn man Koen (39). Het koppel is al negen jaar in verwachting van een adoptiekindje, en moet wellicht nóg vier jaar wachten. "Wij zijn voorbijgestoken door andere koppels, die cursusgeld sneller overschreven."