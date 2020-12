Vlaams minister Weyts in quarantaine na besmetting in gezin

Staden/Gent Gents hangbuik­zwijn Babette maakt schoorvoe­tend kennis met haar Romeo in Staden: “100 kilo verschil kan toch wat intimide­rend zijn”

6 december Het zes maanden oude hangbuikvarkentje Romeo heeft er een stevig speelkameraadje bij. Het gezin van Virginie Verpoucke uit Staden haalde zondagmiddag hangbuikzwijn Babette op in Gent en het beestje van 145 kilogram maakte wat later thuis in Staden kennis met Romeo. Die was toch een beetje geïntimideerd door het gewichtige vrouwelijke gezelschap.