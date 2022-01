Vlaams minister van Onderwijs Weyts heeft oren naar vraag om aanpassing quarantaineregels

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kan zich vinden in de oproep van de CLB’s om de quarantaineregels in het onderwijs te versoepelen. In zijn omgeving wordt opgemerkt dat die vraag in lijn ligt met een oproep die eerder uit de hoek van de pediaters kwam. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zei eerder deze ochtend op Radio 1 dat hij geen voorstander is om de regels te veranderen.

De roep om de quarantaineregels opnieuw tegen het licht te houden, klinkt woensdag opnieuw luider, ditmaal bij monde van de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Directeur van het Vrij CLB Netwerk, Stefan Grielens, stelt voor dat leerlingen zonder symptomen niet in quarantaine zouden moeten.

Minister Vandenbroucke wilde daar niet te veel commentaar bij kwijt, al noemde hij het geen goede zaak dat men voortdurend de regels wil aanpassen. “Het feit dat bijna om de drie dagen wordt gevraagd de regels aan te passen, is op zich ook niet zo goed. Ouders hebben heldere, duidelijke en blijvende regels nodig. Daarom spreek ik voorzichtig. Maar we denken erover na.” Hij herhaalde ook zijn oproep om in elke klas een CO2-meter te voorzien.

Vandenbroucke is ook voorstander van de boostervaccinatie van jongeren tussen 12 en 18 jaar. Daarover werd in ons land al een advies gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad, alleen is er Europees nog geen licht vanuit het Geneesmiddelenagentschap (EMA).

Volledig scherm Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) © BELGA

Vaccinatiebewijs

Hij sprak zich ook uit voor een 1G-beleid met een vaccinatiebewijs. Dat is volgens hem een soepeler instrument dat je kan vragen indien er een pandemie woedt. Om in termen van de coronabarometer te spreken: zo'n bewijs zou enkel relevant zijn in code oranje of rood.

Zo’n vaccinatiebewijs ligt vrijdag echter niet op tafel voor het Overlegcomité, voegt hij toe. “Indien we willen werken met enkel een vaccinatiebewijs, en niet meer met een test- of herstelbewijs, vraagt dat een fundamenteel debat.”

“Een vaccin tegen polio zou op dat vlak makkelijker zijn: je moet één vaccin krijgen, hoe de situatie er ook voorligt. Hier spreken we over meerdere coronavaccins die moeten aangepast worden en enkel nodig zijn in de context van een pandemie. Het idee dat iedereen zich moeten laten vaccineren kan je dus best op een heel proportionele manier ondersteunen: wanneer er pandemie is, dan kunnen we vragen dat mensen bij aantal gelegenheden een vaccinatiebewijs tonen. Anders gaat het in de kast.”