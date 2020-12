Vlaams minister van Mobiliteit Peeters wil snel overleg over Brusselse stadstol, samenwerkingsakkoord moet problematiek leasewagens oplossen

Lydia Peeters benadrukte dat er tot nu toe nog geen overleg is geweest tussen de Vlaamse en Brussels regering over de maatregel. Dat haar partijgenoot Sven Gatz binnen de Brussels regering verantwoordelijk is voor SmartMove, zoals de Brusselse stadstol of slimme kilometerheffing heet, zorgt binnen Open Vld niet voor problemen. "Sven Gatz heeft erop gewezen dat de stadstol in het Brussels regeerakkoord staat en ook verklaard dat er overleg moet komen.”



De Vlaamse minister erkent dat het Brussels Gewest bevoegd is om de maatregel in te voeren. Ze staat ook achter het principe van een slimme kilometerheffing die sturend werkt. Maar dan moeten een aantal randvoorwaarden vervuld zijn, onder meer voldoende openbaar vervoer. Zo is er vandaag voor heel wat pendelaars geen alternatief voor de wagen om op het werk te geraken. Voor minister Peeters is de invoering van "deze eenzijdige belasting op de Vlaamse pendelaars" een uiting van "vijandig nabuurschap", een term die N-VA-voorzitter Bart De Wever eerder ook al gebruikte.