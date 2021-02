Vlaams minister van Landbouw Crevits lanceert nieuwe eiwitstrategie

Ruim 23.500 tijdelijk werklozen hebben opleiding gevolgd

15:26 Tussen maart en eind december 2020 hebben in totaal 23.502 tijdelijk werklozen bij de VDAB of één van de partners een opleiding gevolgd. Volgens Vlaams parlementslid Axel Ronse, die de cijfers heeft opgevraagd, gaat dus "slechts een fractie van de tijdelijk werklozen in op een opleidingsvoorstel". "De minister neemt dan wel initiatieven, maar als we niet sleutelen aan de constructie van de tijdelijke werkloosheid dreigt dit een maat voor niets te worden", aldus Ronse.