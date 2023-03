Vlaams minister van Landbouw Brouns over stikstofdossier: “Wij willen verder blijven praten”

De Vlaamse regering is er afgelopen weekend niet in geslaagd om een akkoord te bereiken in het stikstofdossier. Partijen N-VA en Open Vld leggen de schuld voor die mislukking bij CD&V. Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) wil verder blijven onderhandelen tot er een akkoord is.

N-VA wil het stikstofdossier goedkeuren, zonder CD&V, maar met de steun van de oppositiepartijen Groen en Vooruit. “Het is een belangrijk dossier voor heel Vlaanderen, voor de natuur, voor de toekomst van jonge landbouwers en onze hele economie”, verelt Brouns.

De coalitiepartners zeggen dat de onderhandelingen stoppen, maar CD&V gaat daarmee niet akkoord. “Wij willen hieraan verder blijven werken. Dat hebben we gisterenavond heel duidelijk gemaakt. De bal ligt in het kamp van de minister-president (Jan Jambon, nvdr.) die naar een consensus moet zoeken. Het is een heel belangrijk dossier. De jonge landbouwers vragen perspectief. We hebben er geen baat bij om de landbouw op slot te doen tegen 2030.”

Akkoord of ontslag

Minister-president Jambon zegt dat er een akkoord op tafel ligt. Volgens hem moet CD&V ook akkoord gaan of ontslag nemen uit de Vlaamse regering. “Ik heb hem dat niet horen zeggen. We zijn bereid verder te blijven zoeken in moeilijke omstandigheden”, aldus Brouns. Intussen is het dossier bij het parlement terechtgekomen. “We zullen zien wat het zal betekenen voor het parlement. Ik kan enkel herhalen dat het zeer belangrijk is. Onze eigen voedselvoorziening staat op het spel.”

Minister Brouns heeft niet gevoeld dat de coalitiepartners CD&V uit de regering willen duwen, daarom wil hij constructief verder blijven werken tot er een akkoord is. “Ik denk dat er niemand zit te wachten op een kader dat binnen de kortste keren wordt afgeschoten. Er zijn verschillende groepen bezig met rechtszaken.”

Er zou intussen gezocht worden naar een wisselmeerderheid. Dat zou betekenen dat het stikstofakkoord er zou komen en dat CD&V uit de regering zou gaan. “We moeten zien wat dat betekent. Ik heb geen signaal dat dit zich zou voltrekken. Ik ga ervan uit dat het parlement zich hierover vandaag niet zal buigen”, aldus Brouns.

“Met slepende voeten”

Open VLD-minister Bart Somers stelt dat Open VLD “met slepende voeten” akkoord ging met het ultieme compromisvoorstel van minister-president Jambon: “wij wilden op sommige punten meer verkrijgen. Soms ging het niet ver genoeg. Maar op een bepaald moment moet je aanvaarden dat je allemaal inspanningen levert, dat iedereen over zijn schaduw stapt. Daarom kunnen wij hier akkoord gaan, niet van harte, maar regeren is consensus zoeken, verantwoordelijk zijn”.

“Ik begrijp niet waar CD&V nog zoveel problemen ziet om nu een regering zo in crisis te duwen. De winst die ze kunnen halen, is niet meer zo groot. Dus ja, hier staan we dan. Voor ons mocht het ook verder, maar op een bepaald moment moet je een stap durven zetten. Wetende dat niemand op alles kan winnen”, besluit de liberale vice-minister-president.