Vlaams minister van Energie Zuhal Demir trekt naar hof van beroep tegen beslissing VREG over capaciteitstarief

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) trekt naar het hof van beroep tegen de VREG omdat ze eist dat het capaciteitstarief langer wordt uitgesteld. Dat meldt VTM Nieuws. Het is de eerste keer ooit dat de onafhankelijke energieregulator door de regering voor de rechtbank wordt gedaagd. Eind juni besliste de VREG om op 1 januari 2023 het capaciteitstarief ongewijzigd in te voeren. Demir wil dat het capaciteitstarief wordt uitgesteld tot 2025.

“Ik zei eerder al dat ik het niet eens ben met de invoering van het capaciteitstarief in haar huidige vorm. De energietransitie is al uitdagend genoeg”, zegt Demir in een persbericht. Dat de VREG een quasi unaniem verzoek van het parlement naast zich neerlegt is dan ook niet te begrijpen volgens Demir. “Hoewel ik strikt genomen niets te zeggen heb aan de VREG, heb ik het parlement en de mensen wél beloofd dat ik alle middelen zou uitputten om de invoering van het capaciteitstarief in haar huidige vorm en op dit moment te voorkomen. Daarom trekken we naar het hof van beroep”, klinkt het bij Demir.

De invoering van het capaciteitstarief was oorspronkelijk bedoeld op 1 januari 2022, maar werd een eerste keer uitgesteld naar 1 juli 2022. Na aandringen van Demir en meerdere andere energiespelers werd het nog een tweede keer uitgesteld naar 1 juli 2023. “Een laatste keer uitstel”, communiceerde de VREG. Nochtans pleitte Demir in mei nog bij de VREG voor een betere uitwerking van de tariefstructuur en een latere invoering ervan. Een energiecrisis en het huidige consumentenvertrouwen in de energiemarkt noopten volgens haar tot bijsturing.

Volgens Demir staat of valt zo’n tarief met de kennis ervan bij de Vlamingen. Uit onderzoek blijkt dat zowel gezinnen als bedrijven onvoldoende op de hoogte zijn over de invoering van het capaciteitstarief.

Capaciteitstarief

Uit onderzoek blijkt eveneens dat 40 procent van de huishoudens hun jaarfactuur zal zien stijgen door het capaciteitstarief. “Een dergelijke wijziging van de energiefactuur doorvoeren tijdens een energiecrisis waarin een stijgend aantal gezinnen zich reeds in een zeer moeilijke situatie bevinden, zorgt bij mij voor de nodige bezorgdheid. Momenteel is er ook geen enkele zekerheid dat deze energiecrisis, welke ontstaan is ten gevolge van de oorlog in Oekraïne, reeds deze winter gedaan zal zijn, integendeel. Ik wil daarom voorstellen om het capaciteitstarief verder uit te stellen totdat de situatie zich voldoende gestabiliseerd heeft”, aldus Demir in een brief aan de VREG.

Bijkomend stelt Demir vast dat het huidige capaciteitstarief dat momenteel op tafel ligt mogelijks nog niet de definitieve tariefstructuur zal zijn. Het tarief houdt immers op dit moment nog geen rekening met op welk moment bepaalde pieken worden getrokken. Ook zou het tarief een negatieve impact hebben op zonnepanelen en de digitale meter.

Eerste keer naar hof van beroep

De stap van Demir naar het hof van beroep is ongezien. Eerder stapte de VREG wél tegen de Vlaamse overheid naar het Grondwettelijk Hof in de zaak van de terugdraaiende teller. Een rechtsgeschil in de tegengestelde richting was er nog nooit. “Dit is voor mij geen plezierige stap en er is ook geen enkele garantie dat we aan het langste eind zullen trekken. Maar ik kan enkel vaststellen dat een meerderheid van de parlementsleden en betrokken stakeholders tegen een invoering in de huidige vorm zijn. Als de VREG dat doelbewust naast zich neerlegt, resteert enkel deze optie, al blijven we opstaan voor overleg met de VREG”, aldus Demir.

Voor het hof van beroep zal de Vlaamse overheid pleiten voor een nieuwe ingangsdatum, later in de tijd, en herwerking van het huidige tariefvoorstel door de VREG.

