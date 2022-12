Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op controle in ziekenhuis na val op ijs

De Wever reageert nu stad Antwerpen is verdwenen op website van hackers: “Geen losgeld betaald en niet onderhan­deld”

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageert zondag op de cyberaanval waardoor de stad Antwerpen is getroffen. “Er is niet onderhandeld, geen losgeld betaald, niet door ons, niet namens ons, en door geen enkele andere overheid in dit land”, zegt De Wever bij ‘VTM NIEUWS’. Zaterdag raakte bekend dat de stad Antwerpen verdwenen was van de website van hackerscollectief Play. Dat deed vermoeden dat er werd onderhandeld of dat losgeld betaald is.

