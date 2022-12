Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft enkelbreuk na val op ijs

Spaargids.be 1 in plaats van 12 procent registra­tie­rech­ten betalen op je nieuwe woning? Dat doe je zo

Koop je een woning en wil je die energiezuiniger maken, dan moet je slechts 1 procent registratierechten of registratiebelasting betalen. Tot nu toe kreeg je daar twee jaar de tijd voor. Die termijn is inmiddels verlengd tot drie jaar. Maar wat zijn nu de precieze voorwaarden? En kom jij in aanmerking hiervoor? Spaargids.be geeft een overzicht.

