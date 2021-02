Vlaams minister-president Jan Jambon: “Beperkte versoepelingen mogelijk, met eten en drinken voor jongeren”

Voor vierde dag op rij nieuw dagrecord: 18,4 graden in Ukkel

15:40 Het temperatuurdagrecord in ons land is opnieuw - al voor de vierde dag op rij - gesneuveld. Dat meldt weerman David Dehenauw op Twitter. Het werd rond 14.20 uur 18,4 graden in Ukkel. Het oude dagrecord van 24 februari 1990 (18,3 graden) verdwijnt van de tabellen.