Vlaams minister Peeters stelt nieuw fietsbeleidsplan voor: tegen 2040 moet meer dan 30 procent van verplaatsingen met de fiets

Toch is er nog een grote groeimarge, zegt Peeters. In 2020 gebeurde 14,19 procent van de verplaatsingen in Vlaanderen met de fiets, tegen 2040 moet dat volgens de nieuwe 'Fietsambitie' 30 procent worden. Om dat te realiseren "moeten woorden als moordstrookje of dodehoekongeval uit het woordenboek verdwijnen", zegt Peeters. Nu blijven fietsers kwetsbaar in het verkeer. Het aantal fietsdoden in Vlaanderen zit zelfs in de lift: in 2021 waren het er 67, in 2022 73. Het aantal letselongevallen met fietsers nam vorig jaar toe met 13,6 procent.