Vlaams minister Peeters na Pano-reportage ‘Rijbewijs gekocht’: “Een slag in het gezicht van verkeersslachtoffers. Dit moet stoppen”

De Pano-undercoverreportage ‘Rijbewijs gekocht’(Eén) van gisteravond blijft nazinderen. Cursisten van een ‘turbocursus’ kregen geen lessen verkeersregels, maar leerden trucjes hoe ze correct moesten antwoorden op het theoretisch examen. Ook leverden erkende rijscholen voor 1.000 euro cash een officieel attest van 20 uur praktijklessen af, zonder dat de undercover-reporter ook maar één minuut deze effectief had gevolgd. Rijscholen zijn gewestelijke materie. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) reageerde in De Ochtend op Radio 1.

“Een hele spijtige zaak die niet goed te praten is”, stelt Peeters. “Je met ezelsbruggetjes en trucjes door een theoretisch examen loodsen, kan absoluut niet. Je kan tal van gratis cursussen bekomen (zoals het theorieboek ontlenen in de bibliotheek, red.), leer de leerstof en zorg dat je de wegcode beheerst.”

Lees ook Jongeren stellen behalen van rijbewijs vaker uit

“Burgerzin”

De minister rekent dus vooral op de “burgerzin” van de kandidaat-bestuurders. “Het is echt een slag in het gezicht van verkeersslachtoffers. Dit moet stoppen.” Het neemt niet weg, merkte presentatrice Ruth Joos op, dat deze schimmige rijschooltjes - wegens de grote vraag - nog steeds in aantal toenemen.

“Vanuit de examencentra zijn al een aantal maatregelen genomen. Zo is het aantal examenvragen al enorm uitgebreid naar 1.500. Deze worden ‘at random’ (willekeurig, red.) computergestuurd aan de kandidaat-examineerde voorgelegd.” Grote kanttekening hierbij zijn de getuigenissen in Pano. Twee volgers van een 'turbo-theoriecursus’ kregen vragen en antwoorden ingedrild, die later die dag op het theoretisch examen exact dezelfde bleken.

Volledig scherm Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). © Photo News

Peeters is er zich van bewust dat er gefraudeerd wordt met oortjes en camera’s. Ze stelt haar hoop op recentelijk goedgekeurde Vlaamse wetgeving. “Die laat de examencentra zelf toe om mensen die zich schuldig maken aan fraude te sanctioneren en uit te sluiten van een theoretisch examen, tot een jaar lang. Dit gaat niet alleen over spieken, maar ook over mensen die examenvragen doorgeven.”

Prijzig

Iedereen verplicht een betaalde theoriecursus laten volgen bij een erkende rijschool is een mogelijke oplossing, maar is prijzig, legde Joos voor. “Het is meermaals op tafel gelegd. Er moet draagvlak voor zijn en het moet voor iedereen betaalbaar zijn. Een evaluatie van de sinds 2017 veranderde rijopleiding is lopende. De resultaten verwacht ik begin 2022. We zullen zien wat er eventueel bijgestuurd moet worden.” Of het ooit tot een verplichting komt laat de minister in het midden.

Gevraagd naar de malafide uitgereikte attesten zegt Peeters nog dat “een aantal rijscholen al een schorsing kreeg opgelegd, maar er nog werk aan de winkel is.” Een attest van internet afprinten en de stempel namaken - iets wat in Pano aan bod kwam - “is valsheid in geschrifte en moet absoluut een halt worden toegeroepen.” De minister zegt tegelijkertijd te werken aan een digitaal platform voor rij-instructeurs en examencentra waarbij de kans op fraude aanzienlijk vermindert. Net als de evaluatie moet dit ook in 2022 op poten staan.

Wallonië

In Wallonië - en de rest van Europa - mag je met een voorlopig rijbewijs zonder begeleiding de openbare weg op, na te zijn geslaagd voor een rijvaardigheidstest. Dit is een verkort examen van een half uur. Peeters is alvast voorstander om iets soortgelijks in Vlaanderen in te voeren.

De Pano-undercoverreportage op YouTube