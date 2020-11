Vlaams minister Diependaele hekelt te beperkte opening voor immomarkt

Bruno (67) woont al tien jaar in ‘onbewoon­ba­re’ Flash Design Tower: “Mijn vloer zou zomaar op een dag kunnen instorten”

13 november De toren van Braem, de zogenaamde Flash Design Tower, moet binnenkort waarschijnlijk ontruimd worden. Volgens de Boomse veiligheidsdiensten zijn er grote brandveiligheids- en stabiliteitsproblemen in het gebouw, waardoor het voor het huidige tiental bewoners te riskant is om er te blijven wonen. “Ik heb in de afgelopen tien jaar reeds een 400.000 euro geïnvesteerd in ons appartement. Maar van wat men mij beloofd heeft, is amper iets in huis gekomen”, zegt bewoner Bruno De Gryze (67).