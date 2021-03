Vlaams minister Beke (CD&V) heeft begrip voor grieven van kinderopvang

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft begrip voor de grieven uit de sector van de kinderopvang. "Zij zijn steeds blijven werken, hebben kansen gegeven aan kinderen om zich in de opvang te kunnen ontplooien en aan ouders in essentiële diensten om hun job te kunnen uitoefenen", zegt Beke.

De sector van de kinderopvang vraagt om mee aan tafel te mogen zitten met andere actoren. "Telkens als er overleg wordt gepleegd over bijvoorbeeld het belang van het kind in coronatijden, zitten de onderwijspartners of het jeugdwerk mee aan tafel. De sector van de kinderopvang wordt telkens vergeten", meldde Mentes vzw, een ondersteuningsnetwerk van kinderopvang, zaterdagmiddag.

Beke heeft begrip voor de grieven van de sector. "Er is vaak overleg tussen Opgroeien en de betrokken sector, al dan niet samen met het kabinet", zegt Beke zaterdagavond via zijn woordvoerder. "Onze oproep en die van Opgroeien de voorbije week was ook heel duidelijk: breng uw kind enkel naar de opvang als het echt niet anders kan.”

De Vlaamse regering heeft er steevast werk van gemaakt om de nodige compensaties te voorzien voor gederfde inkomsten. "We willen in de toekomst graag goed blijven samenwerken, in een constructieve sfeer, ook als het moeilijk gaat", luidt het nog.