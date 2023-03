Vlaams kotlabel moet zoektocht naar geschikte studentenwoning simpeler maken

Werkonder­bre­king in verschil­len­de kantoren van bpost in Brussel

In verschillende kantoren van bpost in het Brussels gewest is vanmorgen het werk neergelegd. Met die actie wordt geprotesteerd tegen het ontslag van een werknemer in het distributiekantoor in Watermaal-Bosvoorde. Dat melden de vakbonden en de informatie is ook bevestigd door het bedrijf.