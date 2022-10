Vlaams huurdersplatform: ingreep op huurindex “komt maar deels tegemoet aan ongerustheid”

De ingreep is op 1 oktober van kracht gegaan om te vermijden dat verhuurders nog snel hun huurprijs indexeren. Concreet mogen de prijzen van huurwoningen met een niet-energiezuinig EPC-label E en F een jaar lang niet geïndexeerd worden. Dat geldt ook voor huizen zonder EPC-label, verduidelijkt Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele (N-VA) zondag bij VTM NIEUWS. Voor woningen met een label D mogen verhuurders nog de helft van de gezondheidsindex doorrekenen. Voor labels A, B en C geldt geen beperking.

“Gehoopt op bevriezing voor alle huurders”

“Het is een goede zaak dat over een ingreep op de indexering van de huurprijzen is nagedacht, maar de maatregel mocht verdergaan voor ons. Huurders kunnen immers niet structureel ingrijpen op hun woningen. De maatregel komt maar deels tegemoet aan die ongerustheid”, legt Verstichele uit. “We hadden gehoopt op een bevriezing van de huurprijzen voor alle huurders, ook voor degenen die in woningen met EPC-labels A, B of C wonen. Door de koppeling aan het energieprestatiecertificaat wordt de uitwerking van de maatregel bovendien complexer.”