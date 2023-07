Vlaams gewest telt 6,8 miljoen inwoners: in deze gemeenten groeit de bevolking het meest

Daarmee groeide de bevolking in Vlaanderen tussen 2022 en 2023 met 1,1 procent. Die groei is het sterkst in een aantal gemeenten rond Brussel: Wemmel, Zaventem, Halle, Machelen en Vilvoorde. Daar groeide de bevolking meer dan 6 procent tussen 2018 en 2023. Verder is er in Vlaams-Brabant ook een grote bevolkingstoename in Boortmeerbeek, Haacht, Tielt-Winge en Asse. In de provincie Antwerpen springen Baarle-Hertog, Oud-Turnhout en Wijnegem eruit en in Oost-Vlaanderen Zelzate.

Beperktere groei is er in grote delen van West-Vlaanderen, de Vlaamse Ardennen, de streek rond Dendermonde, het midden van de provincie Antwerpen, het oostelijk deel van Vlaams-Brabant en het oosten en zuiden van Limburg.

In vijftien gemeenten is de voorbije jaren de bevolking gekrompen. Daarbij verscheidene gemeenten uit de Westhoek, zoals Lo-Reninge (-2,2 procent) of Alveringem (-0,9 procent). In Herstappe, nu al de kleinste gemeente van België, daalde de bevolking 11 procent tussen 2018 en 2023.

Bevolkingsdichtheid

De meeste inwoners wonen in de Vlaamse ruit, het centrale gebied tussen Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel. Daar is de bevolkingsdichtheid het grootst. Maar ook in enkele kustgemeenten (Oostende, Bredene, Blankenberge), Brugge, Kortrijk, Roeselare, Hasselt en Genk is de bevolkingsdichtheid hoog. De gemiddelde bevolkingsdichtheid in Vlaanderen is gestegen van 436 inwoners per vierkante kilometer in 2000 naar 497 in 2023.

De Vlaamse gemeenschap - dat is niet alleen alle inwoners van Vlaanderen maar ook de Vlaamse inwoners van Brussel - wordt door Statistiek Vlaanderen op iets meer dan 7,2 miljoen mensen becijferd. Daarbij wordt uitgegaan van de ‘Brusselnorm’, waarbij een derde van de inwoners van het Brussels gewest wordt beschouwd als potentiële doelgroep van het Vlaams beleid.