Vlaams Energieagentschap wordt Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Volgens minister Demir zit de knowhow op het vlak van energie en klimaat te verspreid over de Vlaamse overheid. Zo is er het Vlaams Energieagentschap (VEA) dat onder meer verantwoordelijk is voor het Vlaams energiebeleid. Maar ook binnen het Departement Omgeving is er een afdeling bezig met beleidsvraagstukken rond energie en klimaat. Datzelfde Departement Omgeving is ook bezig met luchtkwaliteit terwijl ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dagelijks werkt rond luchtkwaliteit.

"Hoewel alle entiteiten over erg veel expertise beschikken, spreekt het voor zich dat dit efficiënter georganiseerd kan worden", meent minister Demir. Zij werkte een hervorming uit die vandaag is goedgekeurd in het Vlaams Parlement.