"Vlaams drinkwater voldoet aan Europese PFAS-norm"

PFAS zijn chemische stoffen die zich kunnen opstapelen in het menselijk lichaam en risico's voor de gezondheid inhouden. Ze zouden het immuunsysteem kunnen aantasten en mogelijk kankerverwekkend zijn. Deze "forever chemicals" staan volop in de belangstelling sinds het schandaal rond 3M.

Op vraag van de VMM deden de waterbedrijven in Vlaanderen van juni tot en met september vorig jaar een meetcampagne van PFAS in drinkwater. Per representatieve locatie werden ongeveer drie metingen uitgevoerd. In totaal zijn 836 stalen genomen en geanalyseerd.

Europese drinkwaternorm

Op basis van dit onderzoek blijkt dat PFAS wel degelijk aanwezig is in het kraantjeswater. "Dit bevestigt het vermoeden dat PFAS door hun persistentie tot diep in ons milieu zijn doorgedrongen", zegt de VMM. Wel voldoet het Vlaamse kraantjeswater aan de Europese norm voor de twintig meest relevante individuele PFAS. "Nergens werd de drinkwaternorm van 100 ng/liter overschreden. De maximale concentratie ligt overal in Vlaanderen onder de helft van de Europese drinkwaternorm", staat in het rapport.

Als echter de strengste gezondheidskundige advieswaarde (4 ng/liter) van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) wordt gehanteerd, dan wordt die in 13 procent van de analyses overschreden, staat in het rapport. Het probleem beperkt zich tot een negental leveringsgebieden in Vlaanderen (op een totaal van 75, red.) waar de gemiddelde concentratie tussen de 4 en 8 ng/l ligt. In meer dan de helft daarvan (5) is het drinkwater afkomstig van buiten Vlaanderen, bijvoorbeeld vanuit Brussel.

Verdere opvolging

Demir pleit er dan ook voor om de dialoog aan te gaan met de andere gewesten, "om een analoge verdere opvolging (evaluatie bronnen, afweging opties voor zuivering ...) in Vlaanderen te starten.”

Ze pleit ook voor bijkomende inspanningen door de waterbedrijven. "Hoewel we overal in Vlaanderen ruim voldoen aan de nieuwe Europese drinkwaternorm voor PFAS-20, is het aangewezen dat de waterbedrijven de opties in kaart brengen om de concentraties gericht te doen dalen, en in elk geval niet te laten oplopen. Naast mogelijke verbeterde zuiveringstechnieken moeten bestaande drukken (lozingen, bodemverontreiniging ?) aangepakt worden zodat de bronnen gebruikt voor de productie van drinkwater beschermd worden", klinkt het nog bij de Vlaamse minister van Omgeving.

Volledig scherm Zuhal Demir (N-VA) © BELGA

