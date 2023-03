Vlaams-Brabantse patiënten kunnen voortaan naar dichtste Nederlandstalige ziekenhuis gebracht worden

Het probleem situeert zich voornamelijk in het westen van Brussel en in de Druivenstreek. Patiënten uit de westelijke regio van Brussel worden vaak naar Franstalige ziekenhuizen in Ukkel en Anderlecht gebracht, mensen uit de Druivenstreek naar Saint-Luc in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Slechts 12 procent van de mensen uit Hoeilaart in de Druivenstreek worden met de ziekenwagen naar een Nederlandstalig ziekenhuis vervoerd. Voor Overijse ligt het percentage op 13, voor Sint-Genesius-Rode op 12. In het noorden van Vlaams-Brabant stelt het probleem zich minder: deze patiënten gaan veelal naar het Nederlandstalige ziekenhuis UZ Jette.

"We krijgen erg veel klachten van mensen", vertelt Jan Spooren, gouverneur van Vlaams-Brabant. "Mensen kunnen hun gezondheidsproblemen niet duidelijk uitleggen aan de hulpverleners, wat soms leidt tot pijnlijke en schrijnende situaties. Taal is hier geen communautaire zaak: het gaat over de veiligheid en de gezondheid van mensen.”

Extra rijtijd

Om het probleem te verhelpen, heeft de provincie enkele maatregelen uitgewerkt. Volgens de wettelijke regels moeten patiënten met de ziekenwagen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis worden gebracht, maar patiënten uit Vlaams-Brabant mogen er vanaf nu voor kiezen om naar een Nederlandstalig ziekenhuis te worden overgebracht. Voorwaarden zijn dat de extra rijtijd maximum 12 minuten bedraagt en dat de gezondheidssituatie van de patiënt de langere rit toelaat.

Uit simulaties die de provincie liet uitvoeren, bleek dat elke patiënt vanop elke locatie in het westen van Brussel en in de Druivenstreek, met de extra rijtijd, in een Nederlandstalig ziekenhuis kan geraken. Patiënten uit de Druivenstreek kunnen naar de ziekenhuizen in Leuven worden gebracht, patiënten uit de westelijke regio naar AZ Sint-Maria in Halle.

Patiëntenstop

Voorts zijn er afspraken gemaakt tussen de ziekenhuizen in Vlaams-Brabant en de federale gezondheidsinspecteur rond patiëntenstops. In het verleden kondigden de ziekenhuizen een tijdelijke patiëntenstop aan op drukke momenten, maar om de 12 minuten-regeling goed te kunnen doen werken, is een opnamestop voortaan uit den boze. Tot slot is ook de lijst van Nederlandstalige ziekenhuizen geüpdatet: het Sint-Elisabethziekenhuis van Ukkel staat er niet meer op.

De nieuwe regels zijn sinds begin dit jaar in werking en worden nu breder bekendgemaakt aan lokale besturen en hulpdiensten. De directie van de 112-centrale en de federale gezondheidsinspecteur kwamen vandaag een toelichting geven, en er werd een communicatiepakket voorgesteld dat lokale besturen kunnen inzetten om de informatie verder te verspreiden naar hun burgers.