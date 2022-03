Vlaams Belang zet inzamelactie voor Oekraïne op en rijdt naar grens met Polen

Vlaamse Ombuds­dienst wil eenheidsta­rief voor gas en elektrici­teit

De Vlaamse Ombudsdienst pleit voor een eenheidstarief voor de distributie van gas en elektriciteit. Dat zou volgens de Ombudsman, die vandaag het jaarverslag voorstelde in het Vlaams Parlement, zorgen voor een betere dienstverlening in Vlaanderen. Vlaanderen telt op dit moment tien distributienetbeheerders voor elektriciteit en gas. Die worden gefinancierd via de distributienettarieven op de energiefactuur. De tarieven verschillen nu sterk tussen de netbeheerders onderling. “Eén tarief zou al een stap in de goede richting zijn”, klinkt het.

8 maart