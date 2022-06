“Vlaams Belang zal niets bijdragen in een regering”, volgens N-VA voorzitter Bart De Wever: “Wij moeten de grootste zijn en het initiatiefrecht hebben”

“Ik hoop dat mensen met hun verstand zullen stemmen", zegt N-VA voorzitter Bart De Wever in een interview op Radio 1, naar aanloop van de verkiezingen in 2024. Wat hij daarmee bedoelt? “Mensen moeten stemmen op een partij die werkelijk verandering kan brengen.” En die verandering zit niet vervat in het programma van Vlaams Belang, dat “niets zal bijdragen in een regering”.

Of De Wever in 2024 een coalitie met Vlaams Belang wil vormen? “Dat vraagt men altijd. Ik ben die vraag zo beu als iets", antwoordt hij op de vraag van Michaël Van Droogenbroeck. Uiteindelijk geeft De Wever toe: “Ik zie niets interessants in het aanbod van Vlaams Belang, ik zie ook niets in hun politieke programma dat sociaaleconomisch uiterst links is. Vlaams Belang zal niets bijdragen in een regering. We doen aan politiek boven het niveau van een 12-jarige, het is zo al moeilijk genoeg.”

De Wever hoopt dat de kiezer met verstand stemt in 2024: “Alle politieke energie die verloren gaat, is een drama. Mensen moeten op een partij stemmen die werkelijk verandering kan brengen. We zitten in een diepe crisis, hebben de laagste economische groei en de hoogste overheidsuitgaven. Alle alarmsignalen staan op donkerrood. Er moet dus een omwenteling komen. Ik geloof dat die alleen in Vlaanderen en door de Vlamingen op gang kan komen." De Wever zegt alleen maar bezig te zijn met de eigen electorale kracht: “Wij moeten de grootste partij zijn en het initiatiefrecht hebben.” Als Vlaams Belang het initiatiefrecht krijgt, krijg je volgens De Wever meteen een “Vivaldi 2".

Wat met kernenergie in 2024?

Een belangrijk punt bij de verkiezingen in 2024 zal ongetwijfeld het standpunt over kernenergie zijn. “Ik heb twee jaar geleden reeds gezegd dat het erg dringend is”, zegt De Wever over het thema. “Dan zetten ze iemand van Groen op die post, Tinne Van der Straeten. Zij heeft vorige week nog in het parlement gezegd dat kernenergie een hobby voor verveelde miljardairs is.”

“Wij hebben nooit een meerderheid gevonden om de kernuitstap ongedaan te maken. We hebben er alles aan gedaan om de kernuitstap te verlengen onder goede voorwaarden, met nucleaire rente. Toen moest Engie nog betalen om ze open te houden. Nu zouden ze Engie moeten betalen om de kerncentrales open te houden”, aldus De Wever. “Er is nog altijd geen akkoord, en er lijkt ook geen haast te zijn, hoewel we al te laat zijn. De brandstof voor het openhouden van de kernreactoren zou deze zomer besteld moeten worden.” Door het getreuzel zal er volgens De Wever na 2025 vrijwel zeker een gat vallen zonder nucleaire energie: “Terwijl nucleaire energie momenteel nog steeds voor 50 procent van onze elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. Of het kalf al verdronken is? “Het ligt voor twee derde in de gracht en het zal moeilijk zijn om het er nog uit te trekken.”