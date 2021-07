Vlaams Belang wil stemrecht voor expats en internationale vertegenwoordiging van Vlaams Parlement

“Enerzijds willen we het stemrecht van Vlamingen woonachtig in het buitenland voor de deelstaatverkiezingen gerealiseerd zien en anderzijds willen we dat het Vlaams Parlement rechtstreeks wordt vertegenwoordigd in verschillende interparlementaire organisaties”, zo stellen partijleden Slagmulder en Deckmyn.

Vlamingen die in het buitenland wonen, kunnen wel stemmen voor de federale verkiezingen, maar niet voor de Vlaamse. “Deze situatie doet uitschijnen dat de federale verkiezingen belangrijker zijn dan de Vlaamse. Het Vlaams Parlement is even belangrijk als het federale en moet dan ook zo behandeld worden”, stelt Slagmulder. De bevoegdheid om de verandering te realiseren is federaal, maar in het regeerakkoord meldt de Vlaamse regering ervoor te zullen ijveren. Het Vlaams Belang wil nu druk uitoefenen op de regering om haar belofte na te komen.