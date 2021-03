Vlaams Belang wil hoofddoekenverbod in de publieke ruimte voor minderjarige meisjes

Als het aan het Vlaams Belang ligt, komt er in Vlaanderen een invoering van een algemeen hoofddoekenverbod in de publieke ruimte voor minderjarige meisjes. De partij heeft “ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag” daartoe een voorstel van resolutie in het Vlaams Parlement ingediend.

“Als er één bedreiging is voor de emancipatie van de vrouw in onze samenleving, dan is het wel de sluipende islamisering met als voornaamste instrument de hoofddoek”, zo stelt Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch in een persbericht.

Volgens de politica is het duidelijk dat de hoofddoek een symbool is dat de mannelijke superioriteit moet bevestigen “en in talloze gevallen niet vrijwillig gedragen wordt door meisjes en vrouwen, maar hen opgedrongen wordt”. “De voorgeschreven sluierplicht is in de islamitische moraal een belangrijk bewijs van zedigheid. Bij seksuele delicten wordt binnen de islam immers al te vaak de verantwoordelijkheid op een perverse manier in de schoenen geschoven van vrouwelijke slachtoffers die zich zogezegd onvoldoende zedig kleden of gedragen”, stelt Van dermeersch nog.

Het Vlaams Belang rekent erop dat het voorstel minstens aanleiding zal geven tot een fundamenteel debat over de problematiek. Vorig jaar opperde sp.a-voorzitter Conner Rousseau nog de mogelijkheid om een hoofddoekenverbod in te voeren voor meisjes onder de 16. Ook hij had het over de groepsdruk die wordt uitgeoefend, brengt het VB ter herinnering. “Wie het debat over de hoofddoek bij voorbaat tot taboe verklaart, bewijst de emancipatie van de vrouw geen dienst”, besluit de Antwerpse.