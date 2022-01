Vlaams Belang wil coronamaatregelen maximaal lossen

Kop van Jut tijdens de speech van Van Grieken waren enerzijds Vooruit-voorzitter Conner Rousseau en anderzijds N-VA voor hun aanpak van de coronacrisis en het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST). "Misschien moet iemand eens aan de heer Rousseau duidelijk maken dat zijn Vivaldiregering ons niet moet belonen met iets wat we eigenlijk al allemaal zonder enige discussie zouden moeten hebben: onze vrijheid", luidde het.



En N-VA? Van Grieken verwijt die partij een "dubbele rol" te spelen. N-VA zegt van het CST af te willen, maar kreeg het verwijt pas enkele dagen geleden in het Vlaams parlement voor de verlenging te hebben gestemd. Bovendien vindt Van Grieken het onaanvaardbaar dat de partij mee een onderscheid heeft ingevoerd tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde leerlingen bij de quarantainemaatregelen in het onderwijs.