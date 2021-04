Vlaams Belang wil bredere controle op bezit buitenlands vastgoed

HENEGOUWEN Jonge vader (24) bezwijkt aan coronavi­rus

17:19 Een 24-jarige man uit het Henegouwse Trivières (La Louvière) is begin deze maand overleden aan de gevolgen van het coronavirus, schrijven de Sudpresse-kranten. Ayrton was drie dagen eerder opgenomen. De jonge vader leed sinds zijn geboorte aan de longaandoening Bronchopulmonale dysplasie (BPD) en verbleef in zijn jeugd langere periodes in het kinderziekenhuis.