Vlaams Belang wil bij Vlaamse onafhankelijkheid Brussel behouden: “Rechten van Franstaligen worden volledig gerespecteerd”

Het momentum voor de onafhankelijkheid komt er volgend jaar, stelt Vlaams Belang. In de eerste plaats omdat de partij wellicht de grootste wordt op Vlaams niveau en bijgevolg het initiatief kan nemen om een regering te vormen. “Daarnaast is er de mogelijkheid dat de vorming van een federale regering onmogelijk wordt”, zegt kopstuk en Europarlementslid Gerolf Annemans zondag.

De Wever bezorgd over functioneren Vlaamse regering: “Ik vraag me af wat Sammy Mahdi nog allemaal in petto heeft”

Plan voor Brussel

Ook Brussel zal vervolgens bij Vlaanderen gaan horen. Dat is de enige mogelijke oplossing, maakt de partij zich sterk, omdat de stad nu eenmaal volledig omgeven is door Vlaams grondgebied.

Transfers

Lode Vereeck, economisch adviseur van de partij, mocht op het congres nog eens de transfers tussen Vlaanderen en Wallonië uit de doeken doen. “De transfer bedraagt 15 procent van de Vlaamse begroting”, aldus Vereeck. “Mochten we dat geld hebben, is dat elk jaar 8.000 euro extra voor een gemiddeld gezin. U zou dat jaar na jaar ter beschikking hebben, uw rekeningen mee kunnen betalen, mee op vakantie kunnen gaan. Maar u offert dat geld momenteel op voor het wanbeleid in Wallonië.”

Samen een meerderheid

Cruciaal in de plannen van de partij, is dat ze op Vlaams niveau een meerderheid kan vormen met N-VA. “Anders is het onmogelijk”, valt te horen bij de aanwezige parlementsleden. “Als N-VA-voorzitter Bart De Wever vlot zonder ons een meerderheid kan vormen, zal hij dat wellicht snel doen. Maar als we samen een meerderheid hebben, zal de interne druk bij N-VA groot worden. Dan zal De Wever moeten kiezen tussen met ons besturen of zijn partij uit elkaar zien vallen.”