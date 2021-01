Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken over De Wever: “Dit is liegen van het platste soort”

"Bart De Wever probeert de aandacht af te leiden van de verdeeldheid in zijn eigen partij. Heel veel mensen willen met het Vlaams Belang regeren, en dus wendt hij zich tot deze laffe streken en platte leugens.” Dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in een reactie op het HLN-interview met Bart De Wever.

In het interview beweert de N-VA-voorzitter dat Van Grieken bij de regeringsonderhandelingen van 2019 bereid leek bepaalde leden uit zijn partij te zetten in ruil voor bestuursdeelname aan de Vlaamse regering. “Tom gaf er blijk van dat hij heel goed besefte dat het verleden van zijn partij, sommige uitingen van zijn partij en heel concrete figuren in zijn partij bestuursdeelname in de weg stonden. Daar hebben wij heel concreet over gebabbeld”, aldus De Wever. “Daar zijn man en paard genoemd.” De Wever zegt dan ook dat hij “de indruk” had dat dan het plan was. “Hij begon er zelf over.”

Maar van dat alles is geen enkele sprake, ontkent Van Grieken staalhard in een reactie tegenover HLN LIVE. “Laat mij hier heel formeel over zijn: dit is een pertinente leugen. Dit is nooit ter sprake gekomen en ik heb zoiets nooit voorgesteld.”

Van Grieken denkt dat “De Wever misschien de aandacht probeert af te leiden van de verdeeldheid binnen zijn partij”. “Er willen heel veel mensen met het Vlaams Belang samen regeren, en dan wendt hij zich tot deze laffe streken en platte leugens. Ik heb geen idee over welke personen hij het heeft. Hij heeft het mij nooit gezegd, nooit publiek en nooit onder vier ogen. Dit is liegen van het platste soort. Het zou ook de eerste keer ooit zijn in onderhandelingen dat het eerst over de casting gaat en pas dan over de inhoud. Bart De Wever ontpopt zich als een grote leugenaar om zijn politieke relevantie en zijn problemen in zijn eigen partij proberen af te leiden.”

