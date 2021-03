Vlaams Belang trekt kandidatuur Elbers bij VAF terug na omstreden uitspraken over holebi’s

VAF-voorzitter niet mals voor Vlaams Belang na voordracht Jef Elbers: “Dit is spuwen in gezicht van holebi's”

14 maart Kenneth Taylor, de voorzitter van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), noemt de Vlaams Belang-voordracht van Jef Elbers als lid van de raad van bestuur "spuwen in het gezicht van holebi's en de audiovisuele sector". De oud-scenarist kwam in het oog van de storm terecht omwille van een aantal omstreden standpunten en uitspraken. Vlaams Belang distantieerde zich al van die uitspraken, maar dat is volgens de VAF-voorzitter niet voldoende.