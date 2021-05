Vlaams Belang scoort, De Croo populairste en CD&V onzichtbaar

Beringen Zes jaar cel voor Surinamer die vrouw en stiefdoch­ter met hamer te lijf ging: “Als ik jou niet kan hebben, dan niemand”

21 mei Een 53-jarige man uit Suriname is veroordeeld tot een celstraf van zes jaar nadat hij op 25 april 2020 zijn vrouw (46) en stiefdochter (18) in Korspel met een hamer te lijf ging. Als bij wonder raakten ze slechts lichtgewond. De man sloeg op de vlucht en werd na een intense zoektocht in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen gevat.