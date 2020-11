Vlaams Belang: “Regering-De Croo verhindert ernstige discussie over beleidsbrieven”

Het Vlaams Belang is niet te spreken over “het totale gebrek aan respect dat de regering-De Croo toont voor de oppositie”. Volgens de partij leggen de meerderheidspartijen het Kamerreglement naast zich neer: de beleidsbrieven van alle ministers en staatssecretarissen werden ruim te laat ingediend. “Om te verhinderen dat er een degelijk debat over gevoerd kan worden”, klinkt het. “Ongezien en onaanvaardbaar.”

In de beleidsbrieven zetten de verschillende ministers en staatssecretarissen het beleid dat ze wensen te voeren uiteen. Vervolgens worden deze documenten besproken in de verschillende commissies. De oppositie kan eventueel het beleid daar nog sturen via aanbevelingen. Maar volgens het Kamerreglement moesten de beleidsbrieven ten laatste op 12 november besproken worden en de meeste excellenties halen die deadline niet.

“Helaas deed bijna geen enkele excellentie enige moeite om op tijd te zijn”, reageert Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas ontstemd. “In het beste geval kregen we de documenten heel kort op voorhand. Op vrijdagavond om op maandagochtend besproken te worden. Maar tot op heden kregen we van bijvoorbeeld minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) of minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) helemaal niets.”

Saboteren

Op die manier krijgt de oppositie geen enkele kans een bespreking terdege voor te bereiden, klinkt het. “Het is zelfs nog erger”, zegt Pas. “Zelfs over beleidsverklaringen die momenteel wel raadpleegbaar zijn, laten de bevoegde ministers het niet tot een discussie komen.” Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) moest namelijk vandaag naar eigen zeggen de commissie voortijdig verlaten, om 16.30 uur. “De bespreking zal dan maar voor een ander keertje zijn, zeker?”

Volgens Vlaams Belang kunnen ministers op deze manier ongestraft de oppositie saboteren, omdat er geen enkele sanctie voorzien is op het niet naleven van het Kamerreglement. “In tweeten is de ploeg van premier Alexander De Croo (Open Vld) heel snel”, besluit Pas. “Maar als het gaat om het verstrekken van documenten die noodzakelijk zijn voor parlementair werk, dan heeft ze geen enkele haast. Is dit de ‘nieuwe politieke cultuur’ van De Croo?”