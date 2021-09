Vlaams Belang pleit voor afschaffing minimumleeftijd loonanciënniteit leerkrachten

Burgemees­ter Veerle Heeren reageert voor het eerst na bekendma­king audit aan gemeente­raad: “Er is geen bedrog, geen corruptie”

31 augustus Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) van Sint-Truiden heeft voor het eerst gereageerd na de bekendmaking van een audit rond het vaccinatieschandaal in haar gemeente maandagavond. Hoewel er tijdens de gemeenteraad - achter gesloten deuren - sprake was van een “ernstige deontologische fout”, voelt ze zich gesterkt door het rapport. “Wat ik verklaard heb tijdens de gemeenteraad van 10 mei, is 100 procent waar volgens Audit Vlaanderen. Er is geen bedrog, geen corruptie”, klinkt het bij VTM NIEUWS.