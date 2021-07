Vlaams Belang over vermindering aantal parlementsleden: "Geen woorden maar daden”

Frank Vandenbrou­c­ke huivert van Nederlands jojobeleid: “We moeten vrijheid au sérieux nemen”

11 juli Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft weinig zin om in aanloop naar het Overlegcomité “loze beloftes” te maken over het sluitingsuur in de horeca of de heropening van het nachtleven vanaf september. Hij verwijst naar Nederland dat door de sterk stijgende coronacijfers een aantal versoepelingen terugdraait. “Ik heb absoluut geen zin om in een Nederlands jojobeleid terecht te komen”, zei Vandenbroucke in VTM Nieuws.