Vlaams Belang neemt federaal coronabeleid op de korrel op nieuwjaarsreceptie

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken nam het Belgische coronabeleid stevig op de korrel in zijn nieuwjaarstoespraak. “België maakt zich wereldwijd on-ge-loof-lijk belachelijk met zijn vaccinatiebeleid en dat is voor 100 procent de schuld van Frank Vandenbroucke”, speechte hij. Van Grieken koestert wel “de hoop dat 2021 het jaar van de vrijheid wordt.” Door de coronamaatregelen ging de nieuwsjaarsreceptie volledig digitaal door.

2020 was geen goed jaar, vindt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Vooral door COVID-19 dan, maar ook door “de strandterreur aan onze Vlaamse kust en iedere dag die Marc Van Ranst op de tv”. Al zijn die natuurlijk ook wel grotendeels terug te leiden tot de coronacrisis. Maar de Vlaams Belang-voorzitter denkt daarnaast ook aan de Black Lives Matter-protesten en de terreuraanslagen in Parijs, Wenen en Nice.

Er waren wel “enkele politieke lichtpuntjes”, vond Van Grieken. En die zag hij vooral in zijn eigen partij. “We stonden met minstens 15.000 mensen op de Heizelvlakte tijdens onze protestrit tegen deze regering. Meer dan 50.000 mensen registreerden zich als Vlaams Belangkiezer. En we zijn in alle peilingen met voorsprong de grootste partij van het land.” In elke Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir was Vlaams Belang met gemiddeld 27% met voorsprong de grootste partij dit jaar.

Vandenbroucke was kop van Jut

Het was vooral de nieuwe federale regering, onder leiding van premier Alexander De Croo, die het in zijn nieuwjaarstoespraak moest ontgelden. “De regering gaat compleet af. Dit is gestuntel alsof we een derdewereldland zijn”, aldus Van Grieken. De regering “dreigt de bevolking af”, vindt de Vlaams Belanger, want ze legt de verantwoordelijkheid voor het stoppen van de verdere verspreiding van corona bij de bevolking terwijl ze zelf “in gebreke blijft”.

Vooral federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) was kop van Jut. “België maakt zich wereldwijd on-ge-loof-lijk belachelijk met zijn vaccinatiebeleid en dat is voor 100 procent de schuld van Frank Vandenbroucke." Ook over het testbeleid, de mondmaskersaga - wat nog onder de vorige regering gebeurde - en het contactonderzoek - grotendeels een Vlaamse bevoegdheid, had Van Grieken geen goed woordje over.

De Vlaams Belang-voorzitter koestert de hoop dat 2021 het jaar van de vrijheid wordt. “De vrijheid om opnieuw te kunnen ondernemen. De vrijheid om opnieuw met vrienden op café of restaurant gaan en onze geliefden te kunnen vastpakken, zonder dat je je schuldig moet voelen.” Maar ook de vrijheid om “onze tradities zoals kerst en sinterklaas met zwarte pieten te kunnen beleven, zonder dat je beschuldigd wordt van racisme."

Coronaproof

De verschillende politieke partijen houden traditioneel elk jaar een nieuwjaarsreceptie. Dat is ook dit jaar zo, al kiezen de meeste door het coronavirus voor een digitale versie. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken verspreidde zijn nieuwjaarsboodschap woensdagavond live op Facebook vanuit een studio in Wilrijk.