Vlaams Belang mikt op dieselrijdende MNM-luisteraars, Groen mijdt boksers met een oldtimer: zo adverteren politieke partijen op Facebook

Drukte in de cinemaza­len door Zillion: veel avondvoor­stel­lin­gen bijna uitver­kocht

Zillion, de nieuwste film van Robin Pront over de gelijknamige legendarische discotheek in Antwerpen, heeft zijn start dit openingsweekend niet gemist. Zowel in grootsteden, zoals Antwerpen en Gent als in kleinere steden, zoals Mechelen en Turnhout raken de voorstellingen voor vanavond uitverkocht.

29 oktober