Vlaams Belang lanceert ‘KLAS-principe’ voor kwaliteitsvol onderwijs: “De enige grondstoffen waar Vlaanderen over beschikt, zijn onze hersenen”

Erpe-Mere 8-jarige jongen verdronken in Erpe-Mere tijdens wedstrijd Rode Duivels op groot scherm

12:39 In het Oost-Vlaamse Erpe-Mere is zaterdagavond een achtjarige jongen verdronken. De knaap was met zijn 11-jarige zus en ouders afgezakt naar ’t Vissershof in Mere om daar de wedstrijd van de Rode Duivels te zien. Helaas belandde hij in de grote visvijver, maar werd dat niet meteen opgemerkt. Toegesnelde brandweerduikers vonden de jongen uiteindelijk onder water. Hij kon niet meer gereanimeerd worden.