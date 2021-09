Vlaams Belang lanceert eigen app

Het Vlaams Belang lanceert als eerste partij een politieke app. De applicatie heeft tal van functionaliteiten, zoals een chatfunctie, een nieuwsoverzicht, en een interactief gedeelte. Die vernieuwing komt er omdat ‘Big Tech’-bedrijven als Facebook en Twitter de partij zouden viseren. “Met deze app nemen we het heft in eigen handen: wacht niet tot het te laat is, breek zelf de censuur!”, klinkt het.

Een primeur voor Vlaanderen: het Vlaams Belang heeft als eerste politieke partij een eigen smartphone-applicatie. De partij belooft niet alleen exclusieve content op de app, maar biedt ook allerlei functies aan die enkel via de app beschikbaar zijn: een ‘VB-chat’ waarmee gebruikers direct met de partij kunnen chatten, een nieuwsfeed en een scoresysteem dat gebruikers toelaat om punten te winnen. Dat kan bijvoorbeeld door iets te liken. Maar los van de handige modaliteiten benadrukt de partij ook de politieke noodzaak van de app.

De partij werd immers al vaker geconfronteerd met censuur. Zo werd Tom Van Grieken bijvoorbeeld eerder geblokkeerd op Twitter nadat hij een foto deelde van een Vooruit-politicus die bij een poster van Stalin poseerde. Tevens op Facebook werd de Vlaams Belang-voorzitter gecensureerd toen hij de nabestaanden van Jürgen Conings veel sterkte wenste. De partij diende in de Kamer dan ook reeds een wetsvoorstel in om censuur aan banden te leggen en kondigde eveneens recent aan op Vlaams niveau initiatief te nemen tegen online mediacensuur.

“Ook Big Tech zal ons niet klein krijgen”

“Google, Facebook en Twitter zijn al lang niet meer de vrijhavens op het internet waar iedereen en elke mening welkom is”, aldus voorzitter Tom Van Grieken. “Zwarte Piet moest er al aan geloven, maar de ‘Big Tech’-bedrijven hebben nu hun vizier duidelijk op rechts- nationalisten gericht. Amerikaans oud-president Donald Trump is zo verbannen voor onbepaalde duur. Ook wij werden al meermaals gecensureerd en tal van onze Twitter- en/of Facebookpagina’s werden zelfs reeds (tijdelijk) geblokkeerd. Met deze app nemen we het heft in eigen handen: wacht niet tot het te laat is, breek zelf de censuur!”

“De kans is groot dat de Vlaams Belang-pagina’s op sociale media anders tegen de verkiezingen van 2024 verwijderd worden. Daarom moet we een ander middel gebruiken, en zijn we creatief met een app”, zegt Van Grieken in VTM Nieuws.

“Vlaams Belangers zijn pioniers, dat is alweer heel duidelijk”, klinkt het verder. In de jaren ’90 was het Vlaams Belang - toen Vlaams Blok - de eerste partij met een website. We adverteerden als eersten succesvol met grote ‘billboards’ van 20 vierkante meter. Op sociale media is onze partij al jaren de grootste en afgelopen voorjaar organiseerden we als eerste in het land een digitale nieuwjaarsreceptie. Telkens was dat echter uit noodzaak, en ook nu is dit het geval.”

De applicatie is gratis en beschikbaar via app.vlaamsbelang.org of in de ‘Play Store’ voor Android-gebruikers en in de ‘App Store’ voor eigenaars van een iPhone.

