Vlaams Belang kritisch over leegstand federale overheidsgebouwen: “Stop met belastingsgeld weg te gooien”

De politieke partij Vlaams Belang klaagt de leegstand aan in de gebouwen die de federale overheid huurt. Zo waren er vorig jaar 66 leegstaande overheidsgebouwen. Die zouden van de belastingbetaler jaarlijks een grote som aan huur en onderhoudskosten vragen. Kamerlid Nathalie Dewulf wil dat de gebouwen opnieuw worden benut om zo geen belastinggeld meer “weg te gooien”.

Vooral in Wallonië zou er sprake zijn van leegstand. Daar staan zo’n 47 overheidsgebouwen - of meer dan 70 procent - leeg. In Vlaanderen en Brussel gaat het respectievelijk om 13 en 6 gebouwen. Volgens Dewulf zouden sommige gebouwen al langer dan tien jaar leegstaan.

“Het overgrote deel van die gebouwen zijn eigendom van de Staat, maar voor twee leegstaande gebouwen die gehuurd worden, werd in 2020 meer dan 100.000 euro aan huurgelden betaald. Daarnaast werd er de afgelopen drie jaar ook zowat 140.000 euro uitgegeven aan onderhoudskosten voor die leegstaande gebouwen”, aldus Dewulf. Volgens het Kamerlid moeten de gebouwen bijgevolg een nieuwe overheidsinvulling krijgen of moeten ze verkocht of verhuurd worden.

Concrete plannen

Staatssecretaris Mathieu Michel (MR), die bevoegd is voor de Regie der gebouwen, benadrukt dat er voor sommige eigendommen die als leegstaand worden aangeduid overeenkomsten voor tijdelijke bewoning of vastgoedbeheer van kracht zijn. Volgens Michel zou de federale overheid in 2020 een som van €105.020 euro hebben betaald voor de huur van leegstaande gebouwen. Drie jaar eerder, in 2017, bedroeg die som nog €21.864.

Verder zouden er voor sommige gebouwen meer concrete plannen zijn. Zo werd de huurovereenkomst voor een overheidsgebouw in Boom al opgezegd. Een gebouw in Wetteren zou bovendien tegen 2022 in gebruik worden genomen. Het huurcontract van 14 van de 66 gebouwen zou volgens Michel vroegtijdig zijn beëindigd.