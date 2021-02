Vlaams Belang klaagt fraude en belangenvermenging bij lokale besturen aan

Bocholt Dodelijke steekpar­tij in Bocholt: twintiger overleden

8:11 Zondagavond is een 22-jarige man uit Zonhoven overleden bij een steekpartij in Bocholt. Over de feiten heerst nog veel onduidelijkheid. “We willen nu vooral weten wat er precies gebeurd is”, vertelt burgemeester van Bocholt Stijn Van Baelen (Via).