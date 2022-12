Vlaams Belang heeft pakket voorstellen om politiek systeem te hervormen

Showbits KIJK. Matteo Simoni verrast 500.000ste bezoeker van ‘Zillion’ met stomend verras­sings­feest­je: “We dromen van 1 mil­joen”

Zaterdagavond werd in Kinepolis Antwerpen de 500.000ste bezoeker van Zillion in de bloemen, of liever in een heuse money shower gezet. Amper zes weken na de release, staat de film van Robin Pront over Frank Verstraeten en zijn legendarische discotheek nog steeds op kop in de nationale Box Office-lijst en behoort hij met zijn 500.000 bezoekers nu al tot de top 20 van Beste Vlaamse films. De Zillion-fans die zaterdagavond in de grootste zaal van Kinepolis Antwerpen zaten, waren behoorlijk verrast toen de Lommelse Ilse De Graaf (25) uit de zaal werd gehaald door niemand minder dan Matteo Simoni en Jonas Vermeulen.

13:44