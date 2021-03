Vlaams Belang heeft nieuwe kandidaat voor raad van bestuur VAF

INTERVIEW. Tom Van Grieken: “Ik vind mannen in een jurk ook niet normaal. Mag ik ook nog een persoonlij­ke mening hebben?”

16 maart Vlaams Belang heeft de kandidatuur van Jef Elbers als lid van de raad van bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds ingetrokken. De scenarist van ‘Merlina’ en zanger van ‘Leopold II’ had in een interview gezegd dat hij de Gay Pride vies vond. In een gedicht had hij het bonte karakter van de stoet ooit zelfs vergeleken met “de kleuren van een zieke aars.” Maar, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken: “Elbers is niet homofoob, hij roept niet op tot geweld of discriminatie. Wij gaan hem missen.”