Vlaams Belang en Groen willen speciale nummerplaat voor parlementsleden afschaffen, Freilich: “Als het verdwijnt, ga ik er geen traan om laten”

COLUMN. Als Jan Vertonghen wil weten waar Anderlecht staat, kijkt hij op Teletekst. Iets van vroeger, net als Anderlecht zelf

Jan Vertonghen kijkt niet naar de stand. “Pas als we met Anderlecht twee keer na elkaar winnen, ga ik eens kijken op Teletekst”, zei hij in ‘Sportweekend’. Treffend verwoord is dat. Teletekst is iets van vroeger. Net als Anderlecht.

