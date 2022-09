Vlaams Belang eist verhoging van minimumlonen: “Wij hebben daar geen toestemming voor nodig van Europa”

Vlaams Belang zal tijdens het debat in de Kamer vandaag een snelle nationale stijging van de minimumlonen eisen. De partij vindt dat er niet gewacht moet worden op een Europees initiatief, maar vindt dat deelstaten dit zelf het snelst kunnen regelen. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) belooft een stijging van de minimumlonen door te voeren, maar benadrukt het belang van Europese samenwerking: “Doordat werknemers in andere Europese landen hogere lonen krijgen, zullen Belgische werknemers niet langer uit de markt worden geprijsd”.

Na de gesprekken vorige week op Europees niveau zullen lidstaten verplicht worden om collectief overleg te promoten en ervoor te zorgen dat de minimumlonen in hun land adequaat zijn. De Raad moet nu enkel nog formeel de nieuwe regelgeving goedkeuren en daarna zullen de lidstaten verplicht worden de Europese richtlijn binnen een termijn van maximaal 2 jaar door te voeren.

Vlaams Belang wil daar niet op wachten en wil meteen de nettominimumlonen met minstens 5 procent laten stijgen als antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt. “Toestemming van de EU hebben we daar niet voor nodig en wijzen we resoluut af”. De partij zal daarom in de Kamer een interpellatie indienen die vraagt om hogere minimumlonen mogelijk te maken. “Dan wordt het tijd voor de zogenaamd sociale partijen om kleur te bekennen”, meent de partij.

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne bevestigd de noodzaak van een verdere stijging, maar zegt ook dat België het al goed doet op vlak van minimumloon: “De Belgische minimumlonen werden vorig jaar nog verhoogd, en behoren nu tot de meest gunstige in Europa”. Vlaams Belang vindt dat de plaats op de rangschikking van minimumlonen er niet toe doet: “Wij zijn niet tevreden met enkel deze toppositie op zich. Je moet rekening houden met de socio-economische situatie. In Vlaanderen hebben we bijvoorbeeld geen tekort aan jobs, maar aan kandidaten”, aldus Kamerlid Hans Verreyt. “Werken moet dus meer opbrengen als we hier een antwoord op willen leveren.”

Mijlpaal

Dermagne bevestigd dat de minimumlonen zullen stijgen, maar geeft nog geen concrete datum: “Hoewel we door Europa niet verplicht zullen worden om de minimumlonen verder te verhogen, vind ik het niet meer dan normaal België deze internationale standaard respecteert (60% van mediaanloon, 50% van het gemiddelde loon, n.v.d.r.). Daarnaast moeten de minimumlonen de algemene stijging van de lonen volgen. Belgische werknemers verdienen dat. Ze behoren tot de meest productieve in Europa”, zegt Dermagne.

Hoewel Vlaams Belang tegen een Europese samenwerking gekant is, legt minister Dermagne graag nog de nadruk op het belang van zo’n Europese samenwerking: “Dit akkoord zal ervoor zorgen dat op termijn alle werknemers in Europa eindelijk fatsoenlijk worden betaald voor hun werk. Het is een echte mijlpaal. Europa erkent met het akkoord ook het belang van collectieve onderhandelingen voor loonvorming en stimuleert de sociale dialoog”, zegt Dermagne. “Doordat werknemers in andere landen van Europa hogere lonen zullen krijgen, zullen Belgische werknemers niet langer uit de markt worden geprijsd. Dat versterkt de Belgische concurrentiekracht en is essentieel voor de sociale vrede in Europa”, Besluit de minister.