Vlaams Belang eist ontslag van minister Kitir: “Voldoende blijk gegeven van haar onbekwaamheid”

Weyts countert kritiek op centrale toetsen: “Het is onze verdomde plicht om dit door te voeren”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lijkt niet van plan zijn plannen voor de invoering van centrale toetsen in te trekken of fors bij te sturen na ernstige kritiek van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). “Er zijn geen 1.000 recepten om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het is onze verdomde plicht om de recepten die in het buitenland hun deugdelijkheid bewezen hebben, ook in Vlaanderen in te voeren”, zo zei de N-VA-minister woensdag in het Vlaams Parlement in antwoord op vragen van Elisabeth Meuleman (Groen), Loes Vandromme (CD&V), Kim De Witte (PVDA), Koen Daniëls (N-VA) en Jan Laeremans (Vlaams Belang).

19 oktober