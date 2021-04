Vlaams Belang dient wetsvoorstel in dat censuur op sociale media moet verhinderen

De partij wijst er op dat ‘big tech’-bedrijven als Facebook een zodanig grote, quasi monopolie-marktpositie hebben dat men ze moet gaan beschouwen als openbare nutsbedrijven. “Nu niks doen, dat is onze vrijheid van meningsuiting en dus onze democratie laten kapen door buitenlandse multinationals. En daar past het Vlaams Belang voor”, klinkt het.

“Vandaag spelen sociale mediagiganten zowel rechter als beul over de inhoud die hun gebruikers delen op de diverse platformen”, stelt de partij. “Dat gebeurt vaak met vage, ruim interpreteerbare en zelfgemaakte regels die boven de diverse nationale wetgevingen worden gesteld. De laatste jaren is de vaak arbitraire moderatie van het online discours ontspoord en krijgen we steeds meer te maken met openlijke censuur”, klinkt het nog. “Het gaat van dubieuze praktijken rond ‘fact checking’ en het mysterieuze ‘shadow banning’ van sommige politici, tot het blokkeren van politieke dissidenten”, aldus Dillen. “We konden dat vorige week nog meemaken toen Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken volstrekt willekeurig werd geblokkeerd op Twitter.” (Twitter blokkeerde het account van Van Grieken nadat hij er de voorzitter van Vooruit in het district Antwerpen van beschuldigde zijn huis te decoreren “met posters van massamoordenaars zoals Stalin en andere communistische propaganda”, red.)

Gevaarlijke evolutie

“Het bestraffen en censureren van burgers op digitale platformen is een inperking van de burgerlijke vrijheden”, vervolgt de juriste. “Zo ondermijnen deze bedrijven onze fundamentele rechten en vrijheden, waaronder het recht op vrije meningsuiting, die gegarandeerd worden door zowel de Grondwet als door het EVRM. Bedrijven als Facebook stellen zich daardoor niet enkel in de plaats van, maar ook boven de wetgever. Wij zijn dan ook van oordeel dat de vrijheid van meningsuiting op deze manier onder curatele van de sociale mediagiganten wordt geplaatst en dat dit een bijzonder gevaarlijke evolutie is met nefaste gevolgen voor onze democratie.”

Het Vlaams Belang dient daarom een wetsvoorstel in de Kamer in. De partij wil een duidelijk juridisch kader scheppen waarbinnen de sociale mediadiensten berichten en accounts mogen blokkeren of verwijderen. “Wij zijn van oordeel dat het voor sociale mediadiensten niet toegestaan is om te censureren of te blokkeren wanneer de geplaatste inhoud klaarblijkelijk de Belgische wet niet schendt”, besluit Dillen. “Het is niet omdat deze of gene mening de internetreuzen niet aanstaat, dat die mening moet verboden worden.”