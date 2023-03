Vlaams Belang boycot zitting Vlaams Parlement uit protest tegen afwezige ministers: “Van Afrika tot in Amerika met deze regering”

UPDATE“Het belangrijkste land voor elke politicus is en blijft het binnenland”: het Vlaams Belang hekelde woensdag de afwezigheid van verschillende Vlaamse minister tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement en verliet meteen na de opening van de plenaire het halfrond als protest. “Maar liefst vijf van de negen Vlaamse ministers zitten in het buitenland. Dat getuigt van bitter weinig respect voor de Vlaamse democratie”, zegt fractieleider Chris Janssens. De woordvoerder van minister-president Jan Jambon (N-VA) noemt de kritiek aan onze redactie “naast de kwestie”.

Hooguit vier Vlaamse ministers namen vanmiddag in de regeringsbanken plaats. Vijf Vlaamse excellenties zitten in het buitenland: Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is een dag naar Bilbao in Spaans Baskenland, minister Matthias Diependaele (N-VA) vertrok naar Zuid-Afrika voor een staatsbezoek met koning Filip en koningin Mathilde, ministers Lydia Peeters (Open Vld) en Zuhal Demir (N-VA) gingen naar de VN-Waterconferentie in New York en ook minister Benjamin Dalle (CD&V) zit in de VS voor een werkbezoek.

Dat meer dan de helft van de ministers niet aanwezig kan zijn in het parlement om vragen te beantwoorden over het beleid, getuigt volgens Vlaams Belang-fractieleider Janssens “van bitter weinig respect voor het Vlaams Parlement en de democratie in het algemeen”. “Hoe kan er op een ernstige manier gedebatteerd worden over belangrijke zaken voor de Vlamingen als de bevoegde ministers afwezig zijn”, vraagt Janssens zich af.

KIJK. “Na Café Jambon waarbij ruziënde ministers elkaar publiekelijk barkrukken naar het hoofd gooiden, krijgen we nu Reisbureau Jambon”, stak Janssens van wal

“Het controleren van de regering is bovendien een kerntaak van het parlement, maar dat wordt ons onmogelijk gemaakt als de meerderheid van de regeringsleden haar kat stuurt naar het plenaire vragenuur. Ministers moeten bezig zijn met de problemen van onze mensen en geen tijd besteden aan promotripjes naar het buitenland”, aldus Janssens.

"Het belangrijkste land voor elke politicus is het binnenland. En daarom willen wij vandaag het signaal geven dat dit parlement niet met zich laten sollen", aldus Chris Janssens.

“Van Afrika tot in Amerika”

De Vlaams Belang-fractie heeft daarom uit protest bij aanvang de zitting verlaten. “Ik wil daarmee een duidelijk signaal geven dat we als vertegenwoordigers van de Vlaamse democratie niet met ons laten sollen door de uitvoerende macht”, zei hij. In het parlement was de fractieleider nog scherper. “Van Afrika tot in Amerika met deze Vlaamse regering”, stak hij van wal. “Na Café Jambon waarbij ruziënde ministers elkaar publiekelijk barkrukken naar het hoofd gooiden, krijgen we nu Reisbureau Jambon. Wanneer krijgen we eindelijk Regering Jambon die de problemen van de Vlaming gaat aanpakken?”

“Het belangrijkste land voor elke politicus is en blijft het binnenland”, concludeerde Janssens. Volgens de woordvoerder van minister-president Jan Jambon is de kritiek echter onterecht. “Er wordt altijd geprobeerd om zo veel mogelijk beschikbaar te zijn voor de plenaire zittingen op woensdag”, aldus Olivier Van Raemdonck. “Alle minister houden daar maximaal rekening mee. Maar soms heb je nu eenmaal buitenlandse verplichtingen.”

Het Vlaams Belang heeft meteen na de opening van de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement het halfrond verlaten.

Zeer uitzonderlijk

Het is volgens de woordvoerder zeer uitzonderlijk dat er zo veel ministers op hetzelfde moment op buitenlandse missie zijn, maar dat zou geen grote problemen mogen veroorzaken. “De ministers staan véél en váák ter beschikking van het parlement. Er zijn ook heel veel commissies. Ik zou bovendien niet weten welke superdringende kwesties nu niet afgehandeld zouden kunnen worden.”

Hij drukt ook op het belang van de buitenlandse missies. “Vlaanderen is enorm afhankelijk van het buitenland. Eén op drie van onze jobs hangt af van export. Daar niet op inspelen als Vlaamse regering, zou onvergeeflijk zijn. Het zou niet goed zijn mocht Vlaanderen zich opsluiten onder de kerktoren”, reageert hij nog.