Vlaams Belang: “België zondigt met coronamaatregelen tegen eigen grondwet”

Twee derde Vlaamse 85-plus­sers kreeg al coronavac­cin, drempel van 10 procent ingeënte Belgen overschre­den

12:53 De vaccinatiecampagne in Vlaanderen en bij uitbreiding België lijkt nu echt een versnelling hoger te schakelen. Elke dag komen er gemiddeld ongeveer 40.000 spuitjes bij, met op piekdagen meer dan 70.000. Alles bij elkaar is meer dan 10 procent van de volledige bevolking minstens deels gevaccineerd. Van de 85-plussers, momenteel de belangrijkste doelgroep in Vlaanderen, is al 66,6 procent gevaccineerd.